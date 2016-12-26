قوقل تُسقط تفاحة «آبل»
«عكاظ» (جدة)
تنَحَّت شركة «آبل» للمرة الأولى منذ سنوات عن عرش العلامة التجارية الأغلى قيمة في العالم، لتحل مكانها شركة «قوقل» التي باتت أغلى علامة تجارية موجودة في الكون حالياً بعد ارتفاع قيمتها العام الماضي بنسبة 24%، وكانت تتربع على عرش «العلامة التجارية الأغلى في العالم» طوال السنوات الـ5 الماضية، إلى أن تمكنت «قوقل» هذه المرة من الإطاحة بها. وبحسب الدراسة التي نشرتها شركة «براند فايننس» المتخصصة في تقويم العلامات التجارية فإن «قوقل» ارتفعت قيمتها العام الماضي بنسبة 24% لتصل إلى 109.5 مليار دولار أمريكي، بينما هبطت قيمة تفاحة «آبل» المقضومة إلى 107.1 مليار دولار حالياً.