كثرة استخدام المسكنات يؤثر على المخ

صحيفة الجزيرة أون لاين:

حذرت الدكتورة الصيدلانية الفرنسية كارين مانت، من الآثار الجانبية المحتملة التي يتعرض لها الأشخاص الذين يستخدمون مسكنات الألم دون استشارة الطبيب مثل عقار الأسبرين والباراسيتامول والإيبوبروفين.وقالت مانت إن “هذه المسكنات تعمل على تخفيف الألم، لكنها لم تعط الحل النهائي، حيث أن هناك أعراضا يجب معرفة أسبابها فالعلاج الذاتي ضار على الصحة”.

وأكدت الدكتورة الفرنسية أن كثرة استخدام هذه المسكنات له تأثر على المخ، بل لا تكون في كثير من الأحيان النتائج مرضية لتفقد فعاليتها مع مرور الوقت وتزداد حدة الألم.