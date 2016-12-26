كريم تفتح أبوابها للسعوديات.. “امرأة بمنصب كابتن!”

دبي- البوابة العربية للأخبار التقنية

قدم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كريم” السعودية، عبدالله إلياس، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد الأمر السامي الذي صدر مساء الثلاثاء بالسماح بالسيدات بقيادة السيارة. كما قدم تهانيه للسيدات السعوديات ولجميع الشعب السعودي على القرار التاريخي والحكيم في مرحلة نشهد فيها تحولات نحو المستقبل بناء على رؤية المملكة 2030.

وأكد أن الشركة جاهزة فوراً لتسجيل النساء للعمل ككباتن في المنصة، بعد النجاح الكبير للتجربة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، منوهاً بأن انضمام النساء لفريقنا من الكباتن سيعزز من تجربة العميلات في الخدمة الأكثر أماناً وسلامة على الإطلاق.

وقد تمّ إطلاق شركة كريم في عام 2012، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت الشركة نمواً تخطى 30% شهرياً، وهي متواجدة حالياً في أكثر من 50 مدينة في المملكة العربية السعودية. ومنذ إطلاقها، قدّمت شركة “كريم” الملايين من المشاوير الناجحة مع مئات الآلاف من الكباتن.