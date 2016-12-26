كلب يقتل طفلة عضاً في رقبتها

صحيفة الجزيرة أون لاين:

لقيت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات مصرعها، بعد أن عقرها كلب في رقبتها، في إقليم جاوا الشرقية بإندونيسيا.وأفاد موقع “Detik.com” الالكتروني الإخباري، بأن الطفلة كانت تلعب بدميتها في الطابق الثاني من منزلها بمدينة مالانج عندما أسقطتها دون قصد إلى الطابق الأسفل على كلب من فصيلة (بيتبول) يخص والديها.

وجاء في التقرير أنه عندما حاولت الطفلة التقاط الدمية، قام الكلب بنهش الطفلة وعض رقبتها.وحاولت جدة الطفلة إنقاذها وطلبت المساعدة، بحسب التقرير.

ونقل التقرير عن رئيس الحي، تيتين يوتامينينجيش، القول: “حاولت جدتها إبعاد الكلب ولكنها فشلت في ذلك”.