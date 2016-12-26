كويكب ضخم يمر بجانب الأرض دون أن يكتشفه علماء الفضاء

صحيفة الجزيرة أون لاين:

مر الأسبوع الماضي كويكب ضخم بجانب الأرض بسرعة تبلغ 11369 ميلا في الساعة، وكان هذا عند ثلث المسافة بين كوكبنا والقمر، ولم يكتشف علماء الفلك ذلك إلا بعد ثلاثة أيام من اقترابه، حيث تم رصد الكويكب، الذي يطلق عليه اسم 2017 001، في 23 يوليو، ويقدر أنه يتراوح بين 82 و 256 قدما (25-78 مترا).

وعلى الرغم من كونه تقريبا حجم طائرة بوينج 737، فإن العلماء لم يتمكنوا من رصده بسهولة، ويقول الخبراء إنه من المرجح أن يعني أنه مظلم أو غير عاكس للضوء.

وقال إدي إريزاري، أحد علماء ناسا، إن الكويكب اكتشفه تلسكوب “أتلس-ملو” في مونا لوا، هاواي، وعرضه ما يقرب من ثلاثة أضعاف حجم الصخور الفضائية التي انفجرت فوق روسيا في عام 2013.

وحذر علماء الفلك على نحو متزايد من التهديد المحتمل الذي تشكله الأجسام الكامنة غير المكتشفة في محيط الأرض، في حين يعتقد العلماء أن معظم الكويكبات على نطاق كيلومتر تم رصدها بالفعل، يقول الخبراء أننا غير مستعدين حاليا للتعامل مع الدمار الذي يمكن أن يكون ناجما عن آثار مفاجئة لأي من تلك الأجسام.

الجدير بالذكر أن كويكب 2017 001 حلق بأمان بالقرب من الأرض على مسافة حوالي 76448 ميلا (123،031 كم).