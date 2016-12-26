كيف تتصرف عند حدوث زلزال خلال زيارة منطقة غريبة؟

صحيفة الجزيرة أون لاين:

الزلازل هي بمثابة خطر مستمر في الكثير من الأماكن على سطح الكوكب.ويعرف المحليون القواعد الخاصة بكيفية الاستعداد لها وأفضل طريقة لحماية أنفسهم.

ولكن ماذا عن السياح؟ ينبغي عليهم أيضا أن يكونون على دراية بالمخاطر عند السفر إلى المناطق المعرضة لخطر الزلازل، وأن يتبعوا بضع تعليمات يوصى بها المركز الجيوفيزيائي الألماني تساعدهم على كيفية التصرف عند وقوع زلزال: الاستعداد: ينبغي على الزوار دراسة وحتى السير على الأقدام مرة واحدة على طرق الإجلاء الطارئة المُوصى بها المسجلة لدى الفندق أو المجمع السكني الخاص بقضاء العطلات مع الاهتمام باستكشاف مراكز الإيواء المحتملة.

وينبغي على العائلات أو أفراد المجموعة السياحية الاتفاق على موقع محدد كنقطة التقاء في حال انفصالهم عند حدوث زلزال.

داخل المسكن: ينبغي على قاطني الغرف المرتفعة عدم محاولة الفرار أثناء الزلزال، فيمكن أن تتسبب المخاطر الناتجة عن الأشياء الطائرة وشظايا الزجاج في حدوث إصابات.

وفي الداخل: يمكن اتخاذ مأوى تحت طاولة أو سرير وابق هكذا طالما أن الزلزال مازال جاريا، حتى ولو كان الأثاث يتحرك. وأحد البدائل هو هيكل باب متين.

وينبغي على المرء الاستلقاء على الأرض بالقرب من جدار داخلي يتحمل الأحمال، وبعيدا عن الجدران الخارجية، وإذا أمكن بعيدا عن الأثاث الثقيل مثل أرفف الكتب أو خزانة الأطباق، وخلال الانبطاح، ينبغي وضع الذراعين متقاطعين فوق الرأس والوجه.

وفي العراء: إذا كنت في الخارج عند وقوع زلزال، ينبغي عليك أن تبحث سريعا عن مكان مفتوح بعيدا عن المباني، وكذلك عن المنحدرات الحادة.

وإذا وقع الزلزال بالقرب من منطقة ساحلية مسطحة، ينبغي على الأشخاص الفرار نحو الداخل إلى أعلى ارتفاع ممكن لمحاولة تجنب أي أمواج عاتية محتملة (تسونامي).