كيف تحتفظ بالأصدقاء مدى الحياة؟

العربية.نت-جمال نازي

في الكثير من الأحيان تأتي الصداقات وتذهب على حين غرة مثل تقلبات المزاج. فمن السهل مثلاً أن تنشئ صداقة سريعة في مقهى، أو أثناء العمل بوظيفة مؤقتة، أو حتى مع بعض الجيران، لكنها سرعان ما تتبخر وتتلاشى حين تنتقل إلى مكان آخر، أو عندما تتغير المصالح.

إلا أن الصداقة مدى الحياة تكون أعمق وأوسع، وتحتاج لجهد وعمل ضخم للحفاظ عليها، لكنها تعطيك في النهاية شعوراً بالسعادة والصحة أيضاً.

وبحسب موقع “كير 2″، يمكنك بدءا من اليوم أن تعقد صداقات لمدى الحياة إذا اتبعت النصائح الـ7 الآتية:

1 – كن عطوفاً ورحيماً وصادقا

ففي هذه الحالة مثلاً تتطور معك الصداقات الجيدة لأنك شخص طيب، وباعتبارك رفيقا مهتما ومحبا، ستنمي صداقاتك بالرحمة والحنان والصدق في المواقف الصعبة.

2 – امنح وقتا كافيا

هناك اعتقاد سائد بأن الأصدقاء الحقيقيين يمكن أن يظلوا ردحا طويلا من الزمن دون التحدث إلى بعضهم بعضا، ثم يعيدون الاتصال بسهولة. إلا أن الصداقات السليمة يجب أن تستمر طيلة الوقت. ويمكن أن يحدث ذلك عبر الهاتف، أو دردشة على الإنترنت أو بمقابلة شخصية من وقت لآخر، بما يساعد على الحفاظ على رابطة مشتركة.

3 – معا في السراء والضراء

عندما تكون في أحوال صعبة، مثل العلاج بمستشفى، أو تصادف مشاكل عائلية، يظهر الأصدقاء الحقيقيون، ليقدموا المواساة وليساعدوك على حل مشاكل أو تخطي الأزمات. احرص على التواجد الدائم بجانب أصدقائك، واعترف بالفضل لأولئك الذين يفعلون نفس الشيء معك.

4 – القبول بالاختلافات

وبصفتنا بشرا، فإننا نحاول أن نجد من يشبهوننا تماماً لتعزيز هويتنا. ولكن تخلق الفروق بيننا تجارب جديدة تساعدنا على تطوير من هم أمثالنا، ومن هم على خلافنا، وتعلمنا الرحمة تجاه بعضنا بعضا. ومن الضروري القبول باختلافات الصديق، وأن نتعلم كيف نحب الأصدقاء كما هم.

5 – التكيف مع التغيرات

بمرور الوقت، يطرأ عليك أنت وأصدقائك بعض التغيير، وربما تتغير اهتماماتك أو نمط حياتك. وعلى افتراض أن ذلك للأفضل، فإن الأصدقاء الحقيقيين لمدى الحياة يتكيفون مع التغيير المستمر ويتقبلون المستجدات.

6 – افترض الأفضل

إن الإنسان السلبي هو الذي تجده غالبا يشكو، وينظر إلى الجانب السيئ من الأمور، وسرعان ما يعتقد أنك تخليت عنه لبعض الأسباب التافهة. إلا أن الأصدقاء الحقيقيين غالبا ما يفترضون الأفضل من بعضهم بعضا، ويتوقعون منطقا جيدا، وصحيحا، وصادقا لأي وجه قصور حتى يثبت العكس.

7 – كن مستمعا جيدا

إن الاستماع ثنائي الاتجاه. ويعرف الأصدقاء الحقيقيون لمدى الحياة كيفية توفير الوقت للاستماع إلى بعضهم بعضا. كما أنهم يقومون بطرح أسئلة جيدة ولديهم حب الاستطلاع بقدر معقول. إن العطاء على قدم المساواة هو وظيفة ضرورية من وظائف الصداقة الصحية.