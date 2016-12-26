كيف عوقب أب قتل رضيعته بالتبني ضربا؟

العربية نت – لندن – فرانس برس

حُكم على #مدرب سابق للياقة البدنية بالسجن مدى الحياة، تشمل 18 سنة إلزامية، إثر إدانته في #ويلز بتهمة #قتل ابنته البالغة 18 شهرا بعد أقل من أسبوعين على تبنيها رسميا.

وأدين #ماثيو_سكولي هيكس، البالغ من العمر 31 عاما، من محكمة كارديف لضربه الطفلة ” #إلسي” بعنف التي كانت في عهدته منذ 8 أشهر. وتوفيت الأخيرة بعد 4 أيام من الاعتداء.

وأظهر تشريح لجثة الطفلة أنها تعرّضت لنزيف في الدماغ والعين و #كسور في #الجمجمة والضلوع.

وقال المدعي العام بول لويس خلال المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 أسابيع: “ضُرب رأسها بسطح صلب، أو أن أداة صلبة استخدمت لضرب الفتاة على رأسها”.

وترك المتهم عمله للاهتمام بطفلته بالتبني التي وضعت خلال أيلول/سبتمبر 2015 في عهدته، لكنه واجه صعوبات في العناية بها واشتكى من أنها طفلة صعبة.

ووصف الطفلة في رسائل هاتفيّة نصيّة بأنها “معتوهة” و”شيطان”. وسمعه جيرانه وهو يصرخ موجّها الشتائم لها.

وأصيبت الضحية عدة مرات بجروح وكسور في عهدته، لكنه كان يقول إنها جرحت نفسها أو سقطت على الدرج.