لاصق طبي يخفض الوزن دون الحاجة للرياضة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

طور العلماء من جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة وسيلة لانقاص ما يصل إلى 30٪ من الوزن.وأوجد المتخصصون لاصق يحتوي على ميكرونيدلز، كل منها أرق من شعرة الإنسان. وتحتوي هذه الإبر على دواء يحول الدهون البيضاء الموفرة للطاقة إلى دهون بنية مستهلكة للطاقة، ونشرت نتائج الدراسة في مجلة “سمول ميثودس”.

ويثق الباحثون من أن اختراعهم سوف يساعد على تقليل كمية الدواء اللازم لفقدان الوزن، لأن اللاصق يتطلب كمية أقل.

وقال البروفيسور بنغ تشن “أن هدفنا هو خلق لاصق غير مرئي وغير مكلف يمكن للجميع استخدامه بسهولة”.

وأظهر اختبار الاختراع في الفئران أن الدهون البيضاء بدأت تتحول إلى اللون البني في اليوم الخامس من ارتداء اللاصق، وبدأت بفقدان الوزن، كما انخفضت مستويات الكوليسترول فيها.