لا تضرب أطفالك على أردافهم!

العربية نت – الأناضول

حذّرت دراسة أميركية حديثة من أن تعرض الأطفال للضرب على #الأرداف في سن #الخامسة من قبل والديهم، يزيد خطر إصابتهم باضطراب في السلوك.

الدراسة أجراها باحثون من جامعة تكساس الأميركية، ونشروا نتائجها، السبت، في دورية (Psychological Science) العلمية.

والضرب على الأرداف هو نوع من العقوبة الجسدية التي تسبب الألم، وعادة ما تستخدم اليد في #الضرب، وفي بعض الحالات تستخدم العصا.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون 12 ألفًا و112 طفلاً، في سن الخامسة من عمرهم، ورصدوا تعرضهم للضرب من والديهم.

ولقياس مدى تعرض الأطفال لمشاكل سلوك الأطفال، راجع الباحثون تقييمات معلميهم عندما كان المشاركون في سن السادسة إلى الثامنة.

وتمثلت مشاكل السلوك في الجدال و #العنف والغضب والتصرف بازدراء، بالإضافة إلى الاعتراض على المشاركة في الأنشطة الطلابية.

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين تعرضوا للضرب على الأرداف في سن الخامسة، ازدادت لديهم #اضطرابات في السلوك مثل العصيان، والسلوك الفوضوي، ونوبات #الغضب، بالإضافة إلي السلوك العدواني مثل الجنوح، والقتال.

وقالت الدكتورة إليزابيث جيرشوف، قائد فريق البحث: “تشير نتائج دراستنا إلى أن الضرب على الأرداف ليس خيارًا فعالاً للعقاب، ويجعل سلوك الأطفال في الواقع أسوأ”..

وأضافت أنه على الرغم من أن عشرات الدراسات ربطت بين ضرب الأطفال على الأرداف في وقت مبكر مع إصابتهم بمشاكل في السلوك، إن أن هذه الدراسة هى الأولى التي توثق النتائج إحصائيا.