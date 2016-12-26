لذاكرة أقوى اقرأ بصوت عال!

العربية.نت – جمال نازي

كشف فريق بحث علمي عن حيلة بسيطة لتعزيز ذاكرة الإنسان، حيث تبين من دراسة أجريت مؤخراً أن قراءة شيء ما بصوت مرتفع هي الطريقة الأكثر فعالية للحفاظ على المعلومات.

وأظهرت الدراسة أن هذه الفكرة تقوم على أساس أن كلا من النطق بالكلمات والاستماع إليها، يزيد من فرص النجاح في العقل، وفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلاً عن دورية Memory العلمية.

من جهته، قال المؤلف الرئيسي، البروفيسور كولين ماكليود، من جامعة واترلو في أونتاريو، إن “هذه الدراسة تؤكد أن التعلم والذاكرة يستفيدان من المشاركة النشطة”.

وتابع: “عندما نضيف مقياساً نشطاً أو عنصر إنتاج إلى كلمة ما، تصبح هذه الكلمة أكثر وضوحاً في الذاكرة على المدى الطويل، وأجدر بألا تُنسى”.

وقام الباحثون بتحليل حالة 95 شخصاً، حيث تم تقييم قدرة المشاركين في الدراسة على تذكر المعلومات بعد قراءتها صمتاً، وقراءتها من قبل شخص آخر، والاستماع إلى أنفسهم وهم ينطقونها بصوت عال في نفس الوقت. وأكدت النتائج أن قراءة نص ما بصوت عال يساعد الناس على تذكر المعلومات.

ويُعتقد أن هذا يرجع إلى “تأثير الإنتاج”، وهو ثمرة عمل كل من التحدث وسماع نفسك، مما يجعلها حالة شخصية للفرد، وبالتالي يسهل تذكرها.

وقال ماكليود: “عندما أنظر في التطبيقات العملية لهذا البحث، فإنني أفكر في كبار السن الذين ينصحون بالقيام بحل الألغاز والكلمات المتقاطعة للمساعدة في تقوية ذاكرتهم”.

وتشير هذه الدراسة إلى أن فكرة العمل أو النشاط تحسن الذاكرة أيضاً.

ويختتم بروفيسور ماكليود قائلا: “نحن ننصح أيضا بممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحركة لأنها لبناء ذاكرة جيدة”.