لشعوره بالملل.. تلميذ يطالب وزارة التعليم في إستونيا بقطع الإجازة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

بسبب شعوره بالملل من العطلة الصيفية الطويلة، بعث تلميذ برسالة إلى وزارة التعليم في إستونيا مطالبا بتبكير موعد الدراسة.وجاء في الرسالة التي كتبها التلميذ بأحرف كبيرة متموجة: “أنا، ألكسندر، أتمنى أن تبدأ المدرسة في 1 أغسطس 2017، لأن ليس لدي أي شيء لأفعله مطلقا”.

وبعث التلميذ بالرسالة نهاية يوليو الماضي، وتم نشرها اليوم الاثنين. وفي الرد الذي نشرته مع خطاب التلميذ على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أوضحت وزيرة التعليم مايليس ريبس، وهي أم لستة أطفال، للتلميذ كل الأمور التي من الممكن أن يفعلها في عطلة الصيف.

وأوضحت الوزيرة في ردها أنه لا يمكن تغيير موعد بدء الدراسة “إلا إذا أراد ذلك غالبية الأطفال والأمهات والآباء، ووافقوا عليه”.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة في إستونيا تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي مطلع يونيو.