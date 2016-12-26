لصحة أفضل… 9 علاجات شعبية مذهلة

العربية.نت – غادة شكري

يلجأ كثير من الناس إلى الوصفات الشعبية لعلاج عدد من #الأمراض ، إذ تعتبر هذه الطرق إرثا تتناقله #الأجيال .

وتتميز كل بلد في #العالم بمجموعة من #العلاجات_الشعبية الغريبة، يعتمد بعضها على #الوقاية من الأمراض أكثر من علاجها.

وإليكم فيما يلي 10 #وصفات شعبية للتمتع بـ #صحة_أفضل حسب ما جاء في موقع “بولدسكاي” المعني بالصحة:

1 – البصل لمشاكل التنفس

يساعد تناول البصل في توسيع الشعب الهوائية، كما أن وضع حلقات من البصل على الصدر أيضاً يساعد من يعانون من ضيق الشعب، في التنفس بسلاسة.

2 – الزبادي بالعسل لمنع حمى القش

كما يمنع تناول الزبادي بالعسل الإصابة بحمى القش أو الالتهاب الأنفي التحسسي، خاصة إذا تمت المواظبة على تناوله قبل بدء موسم حبوب اللقاح.

3 – الشاي الأخضر لحماية الشرايين

يمنع الشاي الأخضر تراكم الدهون في الشرايين، لذا يستخدم للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، هذا فضلاً عن دوره في إنقاص الوزن عن طريق كبح الشهية.

4 – السمك لعلاج الصداع

ومن العلاجات الشعبية الغريبة والموجودة في عدد من بلدان العالم، تناول الأسماك للوقاية والعلاج من الصداع، هذا إضافة إلى الاعتقاد بأن تناول الأسماك مثل التونة، السلمون، والماكريل يساعد في التخلص من التهاب المفاصل.

5 – العسل للاسترخاء

كما تنصح إحدى الوصفات الشعبية بتناول ملعقة واحدة من العسل الأبيض عند الشعور بالأرق، حيث يعمل على تهدئة الأعصاب بشكل طبيعي وفعال ويساعد على النوم بشكل جيد.

6 – المكسرات النيئة لتقوية الذاكرة

فيما تعمل المكسرات النيئة وبذور اليقطين على تقوية الذاكرة، وذلك لأنها غنية بالزنك.

7 – التوت البري لطرد العدوى البكتيرية

ويعتبر التوت البري مقاوما للعدوى البكتيرية، خاصة التهاب المثانة، لذا ينصح بتناوله باستمرار.

8 – الأناناس للعظام

وللتمتع بعظام قوية وتجنب الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم بالعمر ينصح بتناول الأناناس بانتظام.

9 – الموز للمعدة

إذا أزعجتك أي آلام في المعدة فعليك بتناول الموز، فهو يساعد في تهدئة تقلصات المعدة.