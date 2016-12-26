لعشاق القهوة… مشروبك المفضل يقيك من السكري!

دبي- العربية.نت

فيما يعد بشرى سارة لعشاق القهوة، أفادت دراسة دنماركية حديثة، أن تناول القهوة يومياً يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ووجد الباحثون بمستشفى آرهوس الجامعي بالدنمارك، أن مركب الكافيستول والمتوفر بكثرة في القهوة يعمل على خفض نسبة السكر بالدم، وزيادة إفراز الأنسولين من البنكرياس.

وللوصول إلى نتائج الدراسة التي نشر نتائجها موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة، قام الباحثون بتقييم 3 مجموعات من الفئران، جميعها كانت معرضة لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتم تغذية مجموعتين فقط بجرعات مختلفة من الكافستول.

وتبين بعد 10 أسابيع أن كلا المجموعتين اللاتي تغذيت على الكافستول، انخفضت لديها مستويات السكر في الدم مع تحسن ملحوظ في القدرة على إفراز الأنسولين مقارنة بالمجموعة التي لم تتناول مطلقا هذا المركب.

كما أظهرت التجارب أن الفئران التي تناولت جرعة أعلى من مركب الكافيستول زادت لديها حساسية الجسم للأنسولين، وزاد لديها إنتاج خلايا البنكرياس التي تنتج عادة الأنسولين وانخفض لديها الهرمون الذي يزيد من مستويات الجلوكوز في الدم، مقارنة مع المجموعة التي لم تتناول هذا المركب.

وخلص الباحثون بذلك إلى أن القهوة تساهم في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، ويمكن أن يكون لها دور محتمل كدواء مضاد للسكري.