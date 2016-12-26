للبدناء فقط.. منتجع بتجهيزات تناسب الأوزان الكبيرة

العربية. نت – عماد البليك

هل سمعت بمنتجع خاص للبدناء وذلك في إليوثيرا، بجزر البهاما، يتميز بمداخل أوسع وكراسي أمتن وأسرة معززة بتجهيزات لزائدي الوزن؟

كما أن البوفيه الخاص بالمنتجع يقوم بتجهيز ما لذ وطاب من الطعام للإفطار والغداء والعشاء.

صاحب فكرة المنتجع هو جيمس كينغ، الذي توصل إلى فكرته هذه عام 2003 بعد أن رأى شخصاً، يعاني من السمنة المفرطة، وهو يسقط من على كرسي على الشاطئ، ما اضطره لدفع تعويض قدره 150 دولاراً لإدارة المنتجع.

وقال: “فكرت أن يكون ثمة مكان لقضاء الإجازة لهذه الفئة دون إزعاج أو خسائر”.

وقد نفذت الفكرة منذ عام 2005 وحيث يسمح للأزواج، كما الأفراد بالحجز للمنتجع والبقاء للفترة المحببة لهم.

ويقول عدد من زوار المنتجع بحسب برنامج تلفزيوني إنهم وجدوا راحتهم في المكان.

وقال أحدهم: “أستطيع أن أقفز في الماء بكل رحابة ولا أشعر بالضيق من حولي”.

وذكر رجل آخر: “أجلس على كرسي من الخشب البرازيلي القوي، ولا أخشى أنه سينكسر”.

ويقول مالك المنتجع السيد كينغ إن منتجعه لا يتعلق فقط بالمرح والتسلية، ولكن يقدم خدمات أخرى للزوار مثل الاستشارات والأنشطة العلاجية للسمنة، وتوعية الناس بكيفية التعامل مع أجسامهم.