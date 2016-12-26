للتخلص من جفاف العين.. عليكم بهذه الوصفات الطبيعية

العربية نت – دبي ـ غادة شكري

في وقتنا الحاضر، تنتشر بشكل كبير مشكلة جفاف العين، وهو أحد أمراض العيون التي يصعب اكتشافها إلا بعد الإصابة بها، فالشخص المريض يعاني من حرقة وحكة واحمرار في حدقة العين، مع صعوبة في الرؤية في الضوء، نتيجة عدم إفراز عين المصاب القدر الكافي من الدموع لترطيبها.

ورغم أنه يمكن علاج متلازمة العين الجافة بنجاح في معظم الحالات حسب شدتها، إلا أن هناك بعض الحالات المستعصية المزمنة التي يصعب علاجها.

وبينما تعتبر مشكلة جفاف العين تجربة مؤلمة، إلا أن هناك علاجات منزلية طبيعية يمكن أن تساعد في تخفيف أعراضها غير المرغوب فيها.

فإذا كنت ممن يعانون من جفاف العين، فعليك بتجربة أحد هذه الوصفات المنزلية الفعالة، حسب ما جاء في موقه “ديلي هيلث” المعني بالصحة:

1. الحرص على ترطيب الجسم

قد يكون جفاف العين مؤشراً على جفاف الجسم، فعندما يقوم الشخص بتناول كميات كبيرة من السوائل فإن ذلك يمد الجسم بالرطوبة اللازمة، التي تحتاجها العين لإفراز كميات منسابة من الدموع، لذا على الشخص المصاب أن يحرص على تناول الكميات الموصي بها من الماء النقي، والتي تتراوح بين 8 إلى 10 أكواب يومياً، وذلك لحماية عينيه من الإصابة بالجفاف.

ولضمان رطوبة الجسم أيضاً يجب مراعاة عدم الإفراط في تناول الملح، والاعتدال في تناول المنبهات كالقهوة والشاي وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

2. غسل الجفون

يغفل كثير منا عن أن ترطيب الجفون وغسلها بشكل جيد يساعد في الحد من مشكلة جفاف العين ويساعد في تهدئتها بعد الإصابة، لذا ينصح بتنظيف الجفون والرموش جيداً، خاصة بعد إزالة الماكياج، ووضع قطعة قماش مبللة على العينين لمدة 5 دقائق لضمان الترطيب.

3. الكمادات الدافئة

قد يكون هناك بعض التصلب أو الانسداد في الخلايا المنتجة للدموع، وحينها تكون الكمادات الدافئة هي الحل فهي تعمل على تليين التصلب وتسهيل إفراز الدموع بشكل طبيعي.

4. كمادات زيت جوز الهند

لاحتوائه على كميات وفيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، يلعب زيت جوز الهند دوراً رئيسياً في تقليل أعراض متلازمة العين الجافة من خلال العمل ترطيب العينيين.

وكل ما يتعين عليك عمله للاستفادة منه هو نقع قطعة من القطن في زيت جوز الهند، ثم وضعها على الجفون وتركها لمدة 15 دقيقة، وستلاحظ الفرق بنفسك.

5. زيت الخروع

أكدت دراسة في طب العيون نشرت عام 2002 أن استخدام زيت الخروع كقطرة للعين، يعد وسيلة فعالة وآمنة لعلاج ضعف الغدة الميبومية وتبخر الدموع مما يؤدي إلى جفاف العين.

كما أن حمض الريسينوليك الموجود في زيت الخروع يعمل كمضاد للالتهابات، مما يساعد في تخفيف الحكة، تهيج العينين، الاحمرار وجميع الأعراض المصاحبة لمتلازمة العين الجافة.

6. ارتداء النظارات الشمسية

إذا كان سبب جفاف عينينك هو جفاف الجو في المكان الذي تعيش فيه، فعليك إذاً بارتداء النظارات الشمسية لأنها ستوفر لك الحماية من أي التهاب أو تهيج خاصة إن كانت تمنع بنسبة 100% تعرض عينيك لأشعة الشمس فوق البنفسجية، حيث يؤكد المعهد الوطني للعيون بأميركا، أن النظارات الشمسية الداكنة ذات القوائم الجانبية تساعد بشكل خاص في إبطاء تبخر الدموع من العينين.

7. المواظبة على فتح وإغلاق العينين

يسبب التحديق في شاشات الكمبيوتر لوقت طويل في إبقاء أعيننا مفتوحة دون ومض الأمر الذي يسبب جفاف العين، لذا يشدد الكثير من الأطباء على ضرورة إغلاق كلا العينين لمدة ثانيتين ثم فتحها وتكرار هذه العملية بما لا يقل عن 20 مرة يومياً، فهذا يساعد العين في زيادة كمية الدموع، ويحافظ على توفير الرطوبة في العينين.

8. تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية

خلصت دراسة أجريت عام 2013 ونشرت في المجلة الدولية لطب العيون، إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية لها تأثير إيجابي سريع وفعال في علاج متلازمة العين الجافة، لذا ينصح بالإكثار من تناول الأسماك الزيتية كالتونة والسلمون والمكسرات وغيرها من الأطعمة الغنية بأوميغا 3.

9. تجنب التدخين

أثبتت الدراسات أن التدخين، حتى السلبي منه يضاعف من فرص الإصابة بجفاف العينين ويجعل حالة المرضى المصابين به تسوء.

10. النوم الجيد

من منطلق أن اضطرابات النوم تعد أحد أسباب الإصابة بجفاف العين، تشير دراسات طبية عديدة إلى أن حصول الشخص على النوم في وقت مبكر ليلاً ولمدة تتراوح بين 7-8 ساعات، يعمل على إراحة الجسد واستعادة طاقته بشكل كاف بما في ذلك إعادة ترطيب العين، لأنه عندما تُغلق العين أثناء النوم فإن الجفون تعمل على إعادة تجديد ونشر الرطوبة والتي تكون العين في أمس الحاجة لها.