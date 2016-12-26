للحوامل فقط… أفضل 20 نوعاً من الأطعمة لصحة طفلك!

العربية نت – غادة شكري

يعد الغذاء الصحي المفيد من الأمور الهامة جداً لصحة الأم #الحامل وجنينها، فالمغذيات التي يتحصل عليها الجنين أثناء فترة الحمل، يظل تأثيرها يرافقه طوال حياته، لذا يتعين على الأم الحامل الاهتمام بالتغذية الصحية حفاظاً على صحتها وصحة جنينها مستقبلاً.

وإليكم فيما يلي 20 نوعا من أفضل #الأطعمة التي يتعين على الأم الحامل تناولها أثناء هذه الفترة الحاسمة في حياة طفلها، حسب ما جاء في موقع “بولدسكاي” المعني بالصحة، وهي كالآتي:

1- الرمان

أكدت دراسة حديثة أن عصير #الرمان يساعد على نمو الجنين بشكل أفضل كما يحد من مشاكل #الولادة المبكرة، فهذا العصير غني بالبوتاسيوم، فيتامين K، فيتامين C، الحديد، والألياف التي تتميز بقدرتها على رفع مستوى الهيموغلوبين بالدم.

2- المكسرات

تحتوي المكسرات كاللوز، الكاجو، الجوز، الفول السوداني والفستق وغيرها على الدهون والبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، الأمر الذي يجعلها تمنع أيضاً الولادة المبكرة.

3- الزبيب الأسود

يساعد الزبيب الأسود في زيادة مستوى الهيموغلوبين بالدم، لذا ينصح بنقع حفنة منه طوال الليل في بعض الماء وتناولها صباحا على معدة فارغة. كما أنه يقضي على مشاكل الهضم التي تواجه الحوامل على الدوام.

4- البنجر

يتميز البنجر (الشمندر) بالعديد من الفوائد خاصة للحوامل، فهو ينقي الدم ويعزز مستوى الحديد، مما يمنع إصابة المرأة الحامل بفقر الدم الذي يؤثر سلبا على الجنين. كما أنه ينظم عملية الأيض من خلال تحسين عملية الهضم، هذا بالإضافة إلى أنه يمنع تورم الأطراف الناجم عن احتباس السوائل بالجسم.

5- التمر

يعد التمر أحد أفضل مصادر الحديد للجسم، كما أنه يوفر الألياف اللازمة مما يمنع الإصابة بالإمساك أثناء الحمل.

6- الموز

يساعد تناول الموز يوميا في تجنب الإمساك طوال فترة الحمل، فليس هناك فاكهة أفضل منه تساهم على هضم الطعام، كما أنه يحتوي على كمية وفيرة من البوتاسيوم الذي يساعد في التخلص من تشنجات الأمعاء أثناء الحمل. كما أن تناول الموز صباحا بانتظام يحسن من الأعراض المزعجة لأول 3 أشهر بالحمل كالغثيان والدوار وغيرهما.

7- البرتقال

فضلا عن أنه أحد أفضل المصادر لفيتامين C، فالبرتقال يحتوي على 90% من الماء، الأمر الذي يوفر الترطيب المطلوب للجسم وبالتالي الحماية من الشعور بالغثيان والقيء.

8- التين المجفف

يحتوي التين المجفف على كمية وفيرة من الحديد والذي يعد من أهم عوامل نمو المشيمة خلال الثلاثة أشهر الوسطى والأخيرة، والنمو الجيد للمشيمة يساعد في التكوين الجيد للجنين، كما أن الزنك الموجود في التين ضروري لصياغة الحمض النووي للجنين ونمو أنسجته.

9- سمك السلمون

يعد سمك السلمون أفضل المأكولات البحرية احتواء على أحماض أوميغا 3 الدهنية.

وتناول وجبتين إلى 3 وجبات من السلمون في الأسبوع كاف للحصول على العناصر الغذائية اللازمة للجنين، فهو يساعد في تكوين عيني ومخ الجنين بشكل سليم.

10- البيض

عنصر الكولين الموجود في البيض يعزز صحة مخ الجنين في الرحم، كما أنه يحتوي على بروتينات وأحماض أمينية وبعض الدهون الصحية التي تدعم نمو الطفل. لكن ينصح بطهي البيض جيدا قبل تناوله لمنع الإصابة بتسمم السالمونيلا.

11- الزبادي

كوب واحد من الزبادي يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم تفوق الحليب، هذا بالإضافة إلى البروتينات وحمض الفوليك الضروري لنمو الطفل.

12- البروكولي والخضراوات الورقية

يوصي الأطباء بتناول البروكلي والخضراوات الورقية، لتجنب أية تشوهات في العمود الفقري أو مخ الجنين، فحمض الفوليك الموجود في الهليون، البروكولي، السبانخ والقرنبيط، وغيرها يعالج التشوهات التي قد تصيب الجنين أثناء تكونه.

13- العدس

يساعد حمض الفوليك الموجود في العدس على نمو دماغ الجنين وجهازه العصبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى، هذا بالإضافة إلى احتوائه على كميات وفيرة من الحديد والبروتينات وفيتامين B6 .

14- الفلفل الأحمر الحلو

تحتوي الثمرة الواحدة من الفلفل الأحمر على 3 أضعاف فيتامين C الموجود في البرتقال، كما أنها تحتوي على بيتا كاروتين وفيتامين B6، المر الذي يعزز نمو الجنين.

15- الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو من الفواكه الغنية بحمض الفوليك الضروري جدا لنمو الجنين في الرحم، كما أنه غني بالحديد والألياف الهامة جداً للأم والجنين.

16- اللحوم الحمراء

تعد اللحوم الحمراء الخالية من الدهون مصدرا جيدا للبروتين عالي الجودة، مما يساعد في نمو الجنين بشكل جيد، هذا فضلا عن احتوائها على كميات وفيرة من الحديد والذي يعزز وصول الأكسجين لمخ الجنين.

17- التوت بأنواعه

يحتوي التوت على فيتامينات ومعادن ضرورية جدا للأمهات والرضع، فحمض الأليجيك الموجود في التوت يتمتع بخصائص مضادة للسرطان، كما أن بعض أنواع التوت تحتوي أيضا على فيتامين C الذي يساعد في تعزيز الجهاز المناعي للأم الحامل.

18- البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على كمية وفيرة من البيتا كاروتين التي تتحول بالجسم لفيتامين A اللازم ، كما أنها تحتوي على الألياف التي تحسن الهضم وتقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

19- المانجو

تعاني سيدات كثر من تشنجات الساق أثناء الحمل، وذلك بسبب ثقل وزن الجسم، ولتجنب ذلك ينصح بتناول المانجو كونها غنية بالماغنيسيوم، والذي يقضي على تقلصات العضلات.

20- الماء

الجفاف قد يؤدي إلى خطر الولادة المبكرة، لذلك يجب على الحامل الإكثار من تناول الماء النقي يومياً، لحد يصل إلى ضعف استهلاك الشخص العادي.