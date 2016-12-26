للنباتيين… 5 علاجات منزلية لالتهابات الحلق!

العربية.نت – غادة شكري

مع حلول فصل الشتاء، تكثر الإصابة بالتهاب الحلق الذي يتسبب بآلام مزعجة تؤثر في القدرة على تناول الطعام والشراب.

ورغم أن العسل من العلاجات الطبيعية الفعالة والسريعة لالتهابات الحلق، إلا أن النباتيين يمتنعون عن تناوله كون النحل مصدره، الأمر الذي تطلب البحث عن وسائل طبيعية أخرى لها نفس الفائدة ويمكنهم استخدامها.

وإليكم فيما يلي 5 علاجات منزلية طبيعية للتخلص من #التهابات_الحلق المزعجة، حسب ما جاء في موقع “كير 2” المعني بالصحة:

1 – الغرغرة بالماء الدافئ والملح

يعد إذابة ملعقة صغيرة من ملح البحر في كوب من الماء الدافئ والغرغرة بها عدة مرات أثناء اليوم، من أفضل الطرق البسيطة للتغلب على التهاب الحلق، حيث إن المياه الدافئة المملحة تخفف الآلام، في حين أن الملح يساعد على سحب السوائل الزائدة من أنسجة الحلق ويساعد على قتل الفيروسات المسببة لالتهاب الحلق.

2 – مشروب الزنجبيل الدافئ

رغم أن أي من نوع من الشاي الدافئ سيعمل على تهدئة مؤقتة لالتهاب الحلق، إلا أن مشروب #الزنجبيل الدافئ مع الليمون سيشعرك بتحسن أكبر، لما يتميز به هذان العنصران من فوائد صحية جمة.

3 – الأجهزة المرطبة للهواء

يعد الهواء الجاف والبارد من أسباب الإصابة بالتهاب الحلق، لذا ينصح باستخدام الأجهزة المرطبة للهواء في منزلك، الأمر الذي يساعد بطبيعة الحال على ترطيب الحلق والتخلص من التهابه.

4 – الزيوت العطرية

يعد استنشاق الزيوت العطرية مثل زيت النعناع، الليمون أو الخزامى من الوسائل الفعالة للتخلص من التهاب الحلق.

كل ما عليك هو إضافة بضع قطرات من الزيت إلى الماء الدافئ واستنشاق بخاره.

5 – وعاء نيتي

يشبه وعاء نيتي إبريق الشاي الصغير وهو متوفر بالصيدليات، ويتم استخدامه بوضع القليل من الماء المقطر بدرجة حرارة الغرفة في داخله مع معلقة صغيرة من الملح وإمالة الرأس على الجانب على حوض الغسيل ووضع صنبور الوعاء على فتحة الأنف، فالسائل المتدفق منه داخل الأنف يعمل على ترطيب الجيوب الأنفية والتخلص من الالتهابات.