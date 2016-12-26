مؤسس “أمازون” أصبح الأغنى بالعالم وثروته 91 مليار دولار

العربية نت – لندن- كمال قبيسي

#جيف_بيزوس، الرجل الذي كان عمره 30 سنة حين أسس في مثل هذا الشهر من عام 1994 شركة سماها Amazon المعروف موقعها الآن بأكبر متجر للتجزئة والتجارة الإلكترونية في الإنترنت بالعالم، أصبح اليوم #أغنى #مليارديرات الكرة الأرضية، وأطاح #بيل_غيتس ، مؤسس ” #مايكروسوفت ” لبرامج الكومبيوتيرات، عن المركز الأول في لائحة أغنى الأثرياء، فقد بلغت ثروته 90 مليارا و900 مليون دولار بعد ارتفاع سعر سهم شركته اليوم الخميس.

سهم “أمازون” الواقع مقرها الرئيسي في مدينة “سياتل” بولاية واشنطن، في أقصى الغرب الشمالي الأميركي، ارتفع 1.3% ببورصة نيويورك، وأصبح سعره 1.065.92 دولارا، وبارتفاعه زادت ثروة “جيف بيزوس” أكثر من 200 مليون دولار عما يملكه غيتس، وهو 90 ملياراً و700 مليون، وفق ما تلخص “العربية.نت” خبراً بثه موقع Bloomberg الاقتصادي، وفيه ذكر أنه يملك 17% فقط من أسهم الشركة التي أصبحت تساوي 540 ملياراً من الدولارات لمن يرغب بشرائها.

بيزوس وزوجته الروائية الأميركية

لو استمر هذا الارتفاع بسعر سهم ” #أمازون ” فإن ثروة Jeff Bezos قد تصل إلى 100 مليار بعد عام أو عامين على الأكثر، وهو الذي كان رابع أغنى رجل في العالم، بثروة بلغت في بداية العام الحالي 82 ملياراً و700 مليون دولار، أي أنها تضخمت 8 مليارات و200 مليون في 6 أشهر فقط، أو مليار و370 مليوناً بالشهر، وبحسبة بسيطة فإن “بيزوس” كان يربح يومياً 45 مليوناً و500 ألف دولار. أما بالدقيقة، فكان ربحه أكثر من 31 ألف دولار.

بيزوس، المالك لأكثر من 81 مليون سهم في أمازون، يملك أيضاً صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، كما وشركة Blue Origin للصواريخ المدنية ومحركاتها، وهو بحسب ما قرأت “العربية.نت” في سيرته الطويلة والمتنوعة، أب لأربعة أبناء من زوجته الروائية الأميركية ماكينزي بيزوس، وتصغره بستة أعوام.