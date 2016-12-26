ماذا اشتغل جد بوتين لدى ستالين ولينين؟

العربية نت – موسكو – رويترز

قال الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين في فيلم تسجيلي نشر على الإنترنت، الأحد، إن جده لأبيه عمل طباخاً لكل من #فلاديمير_لينين و #جوزيف_ستالين .

وقال الرئيس الروسي في الفيلم التسجيلي “بوتين” ومدته ساعتان إن سبيريدون بوتين كان عضوا مهما بطاقم العاملين في مكتب ستالين.

وكان الزعيم السوفيتي الذي توفي عام 1953 قد قام بحملة تطهير واسعة النطاق خلال فترة حكمه التي استمرت نحو ثلاثة عقود.

وأضاف بوتين أن جده “كان طباخا لدى لينين وبعد ذلك لدى ستالين في منطقة موسكو”.

وقال أندريه كوندراشوف الذي أصبح المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس في يناير كانون الثاني إن سبيريدون بوتين استمر في العمل طباخا لدى المؤسسة السوفيتية، حتى قبل وقت قليل من وفاته عام 1965 عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المعلومات الواردة في الفيلم دقيقة.