ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت عصير الجزر يومياً؟

العربية.نت – عبير طايل

الجزر مليء بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وإذا ما تم تناوله على شكل عصير بصفة يومية فإن ذلك سيعود بنفع كبير على الجسم.

وإليك 10 #فوائد_صحية لعصير #الجزر، كما أوردها موقع “ديلي هيلث بوست Daily Health Posty”:

1 – يعزز مناعة الجسم

إن عصير الجزر غني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز من الخط الدفاعي للجسم المعروف بجهاز المناعة. ففيتامين “A” يعزز من صحة الخلايا في الجلد والأغشية المخاطية، كما أنه يلعب دوراً هاماً في تعزيز كرات الدم البيضاء. أما فيتامين “C”، فيرفع مستويات الأجسام المضادة، كما يحفز إنتاج كرات الدم البيضاء، إضافة إلى زيادة إنتاج الـ”انترفيرون”، وهو البروتين المسؤول عن محاربة الفيروسات. أما فيتامين “B” فيعزز من كرات الدم البيضاء أيضاً، فيما يحمي فيتامين “E” أغشية الخلايا، ويمنع شيخوختها. كما يحتوي الجزر أيضاً على الحديد والزنك والنحاس، وهي المعادن الأساسية المسؤولة عن إنتاج كرات الدم البيضاء.

2 – الحفاظ على مستويات الكوليستيرول والسكر في الدم

الجزر يحتوي على القليل من النشويات، كما أنه غني بالألياف، ما يسمح بالسيطرة على مستوى السكر بالدم أثناء عملية الهضم. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر تساعد في خفض مستويات الكوليستيرول الضار في الدم.

3 – ينظف الكبد

أثبتت الدراسات أن عصير الجزر يساعد في التخلص من السموم الموجودة في الكبد.

4 – جلد لامع برّاق

الـ”بيتا كاروتين”، وهو أحد مضادات الأكسدة الموجود بكثرة في عصير الجزر، يحد من أكسدة الدهون، ما يساعد في الوقاية من جفاف وشيخوخة الجلد، ويعطي الجلد ملمساً ناعماً برّاقاً، كما أنه يساعد في اختفاء ندبات الجلد.

5 – يقوي العظام

الجزر غني بفيتامن “K”، الذي يتحد مع فيتامين “D” والكاليسيوم الذين يساعدون في زيادة كثافة العظام، ويسرع من تعافي العظام المكسورة.

6 – يعزز من عملية الحرق

الجزر غني بفيتامين “B” وكذلك الـ”فولات”، ما يساعد الجسم في حرق النشويات والدهون والبروتينات، كما أنه يساعد في إنتاج الطاقة اللازمة للجسم.

7 – صحة الفم

الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الجزر، تساعد في إنتاج لعاب الفم، والذي بدوره يقي من العدوى والبكتيريا الضارة ويمنع تآكل الأسنان، كما أنه يقي من سرطانات الفم والقصبة الهوائية والحنجرة.

8- يقي من السرطان

الجزر غني بالـ”بيتا كاروتين”، ما يعزز من مناعة الجسم، وبالتالي يساعد في تدمير الخلايا السرطانية. وتشير الدراسات إلى أن الإكثار من تناول الجزر وعصيره يقلل من فرص الإصابة بسرطان الرئة واللوكيميا وسرطان البروستات.

9 – يعزز من صحة القلب

إن عصير الجزر يحمي الأوعية الدموية، نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة. وقد أثبتت الدراسات أن تناول الجزر بانتظام يقلل فرص الإصابة بأمراض الشريان التاجي بنسبة 32%، كما أن فيتامين “K” يمنع النزيف ويقي من الجلطات.

10 – يعزز من صحة العيون

هي حقيقة نعرفها جميعاً وهي أن “الجزر يقوي النظر”، وهذا هو السبب: إن الجزر غني بفيتامين “A” الذي يساعد في حماية الشبكية والقرنية، ويحافظ على قوة الإبصار.

والآن وبعد اطلاعك على كل هذه الفوائد، هل سيحتوي نظامك الغذائي اليومي على كوب كبير من عصير الجزر؟