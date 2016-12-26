مارادونا يتهم ابنته بسرقة الملايين منه.. “اسجنوها”!

دبي- العربية.نت

كما أكد أن عائلته قامت بتحويل المبالغ المسروقة إلى حسابات في الأوروغواي، وعمدوا إلى شراء عقارات في الولايات المتحدة مستعملين تلك المبالغ.

ورفع مارادونا البالغ من العمر (57 عاما) دعوى قضائية ضد زوجته السابقة كلاوديا فيلافان وابنتيه دالما وجيانينا.

إلى ذلك، اتهم محامي مارادونا ابنته جيانينا بنقل تلك الأموال بمساعدة ابنها إلى الأوروغواي، قائلاً إنها كانت هناك في أغسطس الماضي. وأضاف في ضوء ذلك لا يوجد حل سوى سجنها، بحسب ما أوردت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

في المقابل، ردت جيانينا على تلك الاتهامات، قائلة في تغريدة لها على تويتر: “يعرفون أين أعيش، يمكنهم القدوم متى شاؤوا”.