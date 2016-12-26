ماعز بملامح إنسان شرير تثير الرعب في قرية أرجنتينية

صحيفة الجزيرة أون لاين:

أثارت ماعز صغيرة ولدت مؤخرا في قرية أرجنتينية بوسط البلاد خوفا بين السكان بسبب وجهها الذي يحمل “ملامح شريرة”.

وحضرت العديد من وسائل الإعلام المحلية إلى المكان لتصوير هذه “الحادثة الغربية”.

وأوضح بعض الأهالي أن سبب ظهور هذه الحالة مجهول إلى حد الآن، حيث لم تشهد المنطقة مثل هذه الحالات المشوهة من قبل.

وقالت غلاديس أوفيدو مالكة تلك الماعز إنها أصيبت بدهشة كبيرة عندما رأت ذلك الوجه الذي يشبه “وجه الانسان لكن بملامح شريرة”، وفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية.