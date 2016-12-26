ما سر غلاء أسعار “غذاء” ملكات النحل؟

العربية.نت – جمال نازي

لغذاء ملكات النحل، المعروف بالرويال جيلي Royal Jelly، فوائد كثيرة وقد تم استخدامه لتحسين #خصوبة الذكور، والتئام الجروح، وتعزيز الجهاز المناعي، بل إن بعض الشائعات تشير إلى أنه يحافظ على المومياوات.

ولعل هذا يبرر السعي للحصول على هذا المكمل الغذائي القديم، بحسب مقال نشره موقع “كير 2” المعني بالشؤون الصحية.

وعادة ما يباع الرويال جيلي بأسعار عالية، إلا أن هناك جانبا قاتما لهذه #الصناعة لا يتطرق إليه أحد في المعتاد.

حصاد الرويال جيلي

ووفقاً للمعايير البشرية، فإن حصاد الرويال جيلي عملية شاقة جداً، وتستغرق وقتاً طويلاً. ومن أجل الحصول على الكميات اللازمة لمواكبة الطلب الاستهلاكي، فإن المنتجين يخادعون #النحل الشغال لإنتاج المزيد من الرويال جيلي من خلال وضع إطارات قابلة للنقل مع خلايا الملكة المنشأة حديثا داخل المنحل. وبعد 48 ساعة، تتم إزالة الإطارات ويجمع الرويال جيلي من الخلايا.

ويقول سيمون كافيل، المؤسس المشارك لشركة “Bee Good Enterprises” إن العملية تؤدي إلى موت الآلاف من يرقات النحل الوليدة، وبالتالي فهي عملية قاسية وغير أخلاقية.

ويستطرد كافيل قائلاً إن عملية حصاد الرويال جيلي تؤدي إلى تفاقم مشكلة خطيرة بالفعل، حيث إن أعداد النحل قد انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة نتيجة لمبيدات الآفات وفقدان البيئة المناسبة، وغيرها من العوامل التي أثرت سلباً على تربية النحل.

وبينما تعتبر هذه الأخبار سيئة للنحل، فإنها أيضاً لا تبشر بخير للبشر، بما أن النحل يلعب دوراً محورياً في ضمان بقاء نظامنا البيئي.

الأعراض الجانبية للرويال جيلي

مثل معظم الأشياء، لا يخلو الرويال جيلي من بعض السلبيات. فمن المعروف أنه قد يتسبب في بعض الحساسية التي قد تختلف حدتها من خفيفة إلى شديدة الخطورة لدى بعض الأشخاص، والتي يمكن أن تؤدي إلى الموت.

وينصح الأطباء المرضى الذين يعانون من الربو أو الحساسية لمنتجات النحل، بأن يبتعدوا تماماً عن الرويال جيلي، بحسب ما ورد في “WebMD”.

كما يحذر الأطباء أيضاً الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، حيث إن تناول الرويال جيلي قد يعرضهم لخطر انخفاض #ضغط_الدم إلى أبعد من ذلك. كما يجب على أولئك الذين يعانون من التهاب الجلد توخي الحذر، لأن الرويال جيلي يمكن أن يفاقم التهاب الجلد.

ما البدائل إذن؟

ويمكن الاستمتاع بفوائد الرويال جيلي دون أن تتناوله، وذلك باللجوء إلى مكملات غذائية أخرى لها نفس فوائد الرويال جيلي، لكن بدون أن تتسبب في أضرار للجسم.

فقد ثبت أن تناول نظام غذائي قائم على النباتات، على سبيل المثال، يساعد في علاج #التهاب المفاصل الروماتويدي. وإذا كنت تبحث عن زيادة #الخصوبة بشكل طبيعي، يمكنك محاولة اليوغا مثلا. كما أن البقدونس غني بالفوائد الصحية، حيث إنه يقاوم الإجهاد، كما أنه يقاوم السرطان.

أضف إلى ذلك ما تحتويه الطبيعة على كنوز مفيدة للصحة والجسم، والتي تعطي لنا مئات البدائل حتى نتفادى ما قد يضر.