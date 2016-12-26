متجر سويسري يطرح “برغر الحشرات” للمستهلكين

العربية نت – جنيف – الأناضول

بدأت سلسلة متاجر “كوب”(Coop)، ثاني أكبر سلسلة متاجر في #سويسرا، ببيع شطائر برغر تحتوي على#دودة_الطحين الغنية بالبروتين.

وشعرت في بيع الشطائر المذكورة متاجر #كوب في بازل وبرن وجنيف ولوزان ولوغانو وزيوريخ وفينترتور.

وسويسرا هي أول بلد أوروبي يسمح ببيع الحشرات كمادة غذائية في متاجره.

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وأفادت تقارير أن إقبال الزبائن على الشطيرة، التي حملت اسم ” #برغر_الحشرات” والتي يشيع استهلاكها في بلدان الشرق الأقصى، كان قليلًا في اليوم الأول.

وسمح تعديل لقانون الأغذية في سويسرا في مايو/أيار الماضي، باستخدام بعض أنواع الحشرات مثل دودة الطحين و#الصراصير و #الجراد في الأطعمة والصناعات الغذائية الخاصة بالبشر.