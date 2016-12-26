مجلس «هيئة الزكاة» يقر اللائحة التنفيذية لـ«ضريبة القيمة المضافة»

«الجزيرة» – الاقتصاد:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل برئاسة وزير المالية محمد الجدعان على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة استعدادًا لتطبيقها في 1 يناير 2018م؛ إذ تم نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية (أم القرى) بتاريخ 1 – 1 – 1439، الموافق 22 سبتمبر 2017.

وتهدف اللائحة التنفيذية المستندة إلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي ونظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة إلى تنظيم كافة تفاصيل تطبيق الضريبة في المملكة، فيما تم تحديد نطاق الضرائب على بعض السلع والخدمات، وقواعد التسجيل، ومعالجة الواردات والصادرات، وغيرها من التفاصيل.

وتضم اللائحة التنفيذية 79 مادة موزعة على 12 فصلاً، توضح مجموعة من النقاط الأساسية حول كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والمنشآت الخاضعة للضريبة، والتوريدات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر في المئة، إضافة إلى العديد من البنود التي تنظِّم آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة.

وقالت الهيئة إنه يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية التي تم اعتمادها بعد تلقي مرئيات العموم، عبر زيارة الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، الذي تم إطلاقه الشهر السابق.

ويتميز الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة بتوفير مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعمً‍ا للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، والمعلومات كافة التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.

وذكر محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي: «لدى المنشآت بمختلف أحجامها العديد من الإجراءات لتعزيز جاهزيتها لتطبيق الضريبة.

والهيئة مستعدة بشكل تام لدعم المنشآت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة إلى ضمان فهم المنشآت لضريبة القيمة المضافة والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد، التي تعد بمنزلة أولوية للهيئة العامة للزكاة والدخل».

داعيًا في الوقت ذاته جميع المنشآت للاطلاع على اللائحة التنفيذية، والاستفادة من الموارد التي تم تطويرها.