محاكم المملكة تصدر أكثر من 56369 حكماً خلال شهر

صحيفة الجزيرة أون لاين:

كشفت وزارة العدل، عن عدد الأحكام الصادرة في محاكم المملكة (عامة، تجارية، أحوال شخصية، جزائية) خلال الشهر الماضي ربيع الأول، إذ أكثر من 56369 حكمًا، بزيادة 17% في نفس الفترة من العام الماضي.وأفاد التقرير البياني الشهري الذي تصدره الوزارة بأن ذات المحاكم استقبلت نحو 85770 قضية جديدة خلال الشهر الماضي، وشكلت قضايا الأحوال الشخصية 44% من إجمالي القضايا الواردة، تليها القضايا العامة 34%، ثم القضايا الجزائية 17%، ثم القضايا التجارية 5%.وفيما يتعلق بعقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة في المحاكم خلال شهر ربيع الأول؛ بلغت 11638 عقد نكاح، و5287 صك طلاق.

وأوضح التقرير أن المقارنة بين أعداد صكوك الطلاق وعقود النكاح لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال الشهر الذي يرصد التقرير أعماله، وذلك لأنها لا تعكس حقيقة تاريخ الزواج أو الطلاق الفعلي وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي يكون قد حدث في سنوات ماضية.

وأضاف أن إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر محاكم التنفيذ خلال شهر ربيع الأول لعام 1439هـ بلغ أكثر من 57 ألف طلب، فيما تقدر المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر ربيع الأول أكثر من 17 مليار ريال.

وأشار التقرير البياني الشهري إلى أن إجمالي عمليات التوثيق خلال شهر ربيع الأول لعام 1439هـ بلغت أكثر من 245 ألف طلب توثيق.