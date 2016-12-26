مدرسة أميركية تطرد 5 من تلاميذها بسبب “لايك”

لندن – العربية نت

أوقفت مدرسة أميركية 5 من طلابها كعقوبة لهم لتعبيرهم عن إعجابهم بـ #رسم_عنصري نشره أحد طلبة المدرسة ذاتها على حسابه على ” #إنستغرام “، حيث أبدى التلاميذ الخمسة إعجابهم بالرسم العنصري عبر إشارة “لايك”.

وأيدت محكمة فدرالية أميركية الإجراء التي اتخذته المدرسة بحق الطلبة ورفضت ادعاءهم بأن ما فعلوه يندرج ضمن حقهم في التعبير عن آرائهم.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن القاضي، جيمس دوناتو، قوله إن الطلبة الخمسة الذين عوقبوا بالطرد من مدرستهم شاركوا في اضطراب حدث داخل مدرسة “ألباني” الثانوية في مدينة #سان_فرانسيسكو بولاية #كاليفورنيا ، وذلك من خلال المنشور الذي وضعه أحدهم على “إنستغرام” والذي أيده الآخرون.

وبحسب القرار القضائي الذي صدر الأربعاء فإن المحكمة رفضت ادعاء الطلبة بأن إدارة المدرسة انتهكت حقهم في التعبير وحرية الكلام التي يتمتعون بها بموجب القوانين في الولايات المتحدة، وذلك بسبب أن #التدوينة_العنصرية التي تشكل انتهاكاً كانت على حساب خاص على “إنستغرام” وكانت داخل حرم المدرسة، وكانت الصورة المنشورة تتضمن بشكل شخصي تلاميذ في المدرسة.

وقالت جريدة “مترو” البريطانية التي أوردت الخبر إن الصورة التي جرمتها إدارة المدرسة وأيدتها في ذلك المحكمة كانت تتضمن صورة لطالب ذي بشرة سوداء وقد تم رسم حبل مشنقة على عنقه، كما تتضمن الصورة مدرباً للطلبة في المدرسة.

وعلق محامي أحد الطلبة الخمسة الذين تم توقيفهم عن الدراسة بالقول إن “لايك” على الصورة المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي لا يعني بالضرورة الموافقة على المضمون ولا تأييده.