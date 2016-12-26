مزاد غير مسبوق.. ألماسة تنقذ اقتصاد دولة

العربية نت – نيويورك – رويترز

باعت #سيراليون واحدة من أضخم قطع الألماس غير المصقول في العالم مقابل 6.5 مليون دولار في مزاد بمدينة#نيويورك الأميركية لجمع أموال لتمويل مشاريع للتنمية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقال مارتن ربابورت، رئيس مجلس إدارة مجموعة ربابورت للألماس، التي أدارت المزاد، إن صانع المجوهرات الفاخرة البريطاني، لورنس غراف، اشترى الألماسة، وهي في حجم بيضة، ومعروفة باسم “ألماسة السلام”.

وقال ربابورت للصحافيين: “سيوجه عائد بيع هذه الألماسة بالكامل من خلال المزاد لحكومة وشعب سيراليون. وهذا لم يحدث قط من قبل”.

وعثر قس مسيحي على الألماسة في مارس/ آذار بإقليم كونو في شرق البلاد، وسلمها إلى الحكومة لبيعها.

وكانت هذه ثاني محاولة من جانب حكومة سيراليون لبيع الألماسة بعد أن رفضت أعلى سعر لبيعها مقابل 7.8 مليون دولار في مزاد أول في #فريتاون، عاصمة سيراليون، خلال مايو/ أيار.

وقال ربابورت إن الألماسة عرضت على حوالي 70 مشتريا محتملا، وجذبت 7 عروض قبل مزاد الاثنين.

وأضاف “عرضنا الألماسة في كل مكان. وبذلنا ما في وسعنا، وذلك أفضل سعر يمكن الحصول عليه في السوق اليوم”.

ورفعت الأمم المتحدة في عام 2003 حظرا فرضته على صادرات الألماس من سيراليون، رغم أن القطاع الذي تقدر قيمته بنحو 113 مليون دولار يعاني من التهريب.

وأجج الألماس حربا أهلية استمرت 10 سنوات في سيراليون وانتهت في عام 2002. وخلال الحرب، أجبر المتمردون مدنيين على العمل في تعدين الأحجار الكريمة، واشتروا أسلحة بالإيرادات، فيما تسبب في ظهور مصطلح “ألماس الدم”.