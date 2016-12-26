مساجد المملكة المتحدة تفتح أبوابها أمام غير المسلمين

وتهدف الفعالية إلى “تخطي الأنباء السلبية الواردة في وسائل الإعلام، والوصول إلى مواطني بريطانيا، بغية شرح المعتقد الإسلامي لهم وتعريفهم بالمسلمين”.

وفي إطار الفعالية، عرضت مساجد المملكة المتحدة التي تتشكل من إنجلترا وويلز وأسكتلندا وشمال إيرلندا، لوحات للتعريف بالمفاهيم الأساسية للإسلام، إلى جانب توزيع منشورات حول الإسلام، وزار رئيس حزب العمال البريطاني، جيريمي كوربين، مسجد فنزبري بارك، الواقع شمالي العاصمة لندن.