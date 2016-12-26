مسوقات إلكترونيات يروّجن مواد محظورة ومنتهية الصلاحية بالجوف

صحيفة الجزيرة أون لاين:

تمكن القسم النسائي بوكالة الخدمات بأمانة الجوف من التوصل لمسوقات الكترونيات لصالح أحد المحلات النسائية، وضبط عدد من المواد الكيميائية وصبغات الشعر ومستحضرات التجميل وكريمات طبية للعناية بالبشرة منتهية الصلاحية وخلطات مجهولة المصدر ومحظورة .وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور ثامر الشراري أن المراقبات بالقسم النسائي بالأمانة قمن بمصادرة المواد نظراً لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط وأيضاً انتهاء الصلاحية لتلك المواد حيث أن هذه المواد من شانها الأضرار على مستخدميها، محذراً من التعامل مع المحلات أو المشاغل الغير مرخصة والتي تستخدم مواد ضاره ولها آثار جانبيه علي الصحة.

وعدم تسويق أي منتج مجهول المصدر داخل الأنشطة التجارية يعد مخالفه للأنظمة والتعليمات، مؤكداً أن الأمانة مستمرة بالجولات الرقابية لضبط أي مخالفات صحية داخل الأنشطة التجارية، داعيا الجميع للإبلاغ عن المخالفات الصحية والتعاون في حال ملاحظة أي اشتباه أو مخالفة على رقم مركز العمليات والطوارئ 940 على مدار الساعة أو احد قنوات التواصل مع الأمانة.