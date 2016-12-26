مشاجرة أسرية تنتهي بقطع رأس الزوج

صحيفة الجزيرة أون لاين:

اعترفت امرأة من سكان جنوبي فيتنام بفصل رأس زوجها وتقطيع أوصاله ، وفقا لما ذكرته صحيفة رسمية اليوم الثلاثاء .وأفادت صحيفة توي تري بأن هوانج ثي هونج ديم (32 عاما)، من سكان إقليم بينه دونج، قالت للشرطة أمس الاثنين إنها قتلت زوجها تران ثانه تو خلال مشاجرة. ووفقا لاعترافات الزوجة، فإن الزوج قد هددها بسكين، ولكنها تمكنت من قطع ذراعه ثم فصلت رأسه وقطعت أوصاله إلى أجزاء مساء يوم الجمعة. وتم اكتشاف الجريمة التي وقعت في بلدة توان آن بعد أن عثر أحد عمال جمع القمامة على رأس الزوج مغلفة في كيس بلاستيك أسود اللون وموضوعة داخل حقيبة ظهر.وعند إبلاغ الشرطة ، اكتشفت المزيد من أجزاء جسم القتيل في أكياس بلاستيكية أخرى متناثرة بأنحاء البلدة. وألقي القبض على الزوجة ديم يوم الأحد .ولا تزال السلطات تحث عن باقي أجزاء الجسد.