مصرية خدرت حماتها وحاولت دفنها حية

صحيفة الجزيرة أون لاين:

تلقت قسم شرطة إمبابة في مصر بلاغاً من زوج يدعى “جمال.خ.ف”، أكد فيه أنه تلقى اتصالاً هاتفي من نجلته الكبرى البالغة من العمر 12 عاما، تعلمه فيها بتهديد والداتها لها وشقيقتها بالقتل، إذا رفضوا مساعدتها في التخلص من جدتهم، وتحريضهم عليها بسبب كراهيتها للفتيات.

وذكر الزوج الذي يعمل في دولة الكويت، أن خلافات أسرية جمعت والدته وزوجته، قام على أثرها بشراء منزل لزوجته بعيد عن والدته، لتجنب المشاكل التي تنشب بينهم، وتابع مضيفا: “كانت زوجتي دائمة التنصت على أحاديثي مع والدتي، وعندما استمعت لرغبتها في خطبة ابنه عمي التي طلقت حديثا حتى تنجب لي ولداً ثارت وتوعدتها بالعقاب وهو ما لم أخذه على محمل الجد”.

وأضاف جمال أنه ابنته اتصلت به وأخبرته أن والداتها خدرت جدتها، وإنها ستقدم على دفنها حية بمنزلهم، وتريد إجبارها على مشاركتها وشقيقتها في الجريمة، ما جعله على الفور يقدم بالاتصال بشقيقه ويخبر قسم الشرطة ليقتحم المنزل قبل إتمامها جريمتها.

كما أقام محامي الزوج ” المختص بقضايا الأحوال الشخصية دعوى إسقاط حضانة ضد زوجة موكله أمام محكمة الأسرة بإمبابة.