مصر تلحق بالسعودية لنهائيات كأس العالم

صحيفة الجزيرة – القاهرة – طارق محيي:

قاد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح منتخب بلاده إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا لينهي عقدة عمرها 28 عاما، منذ آخر تأهل للفراعنة في عام 1990 بإيطاليا، وذلك بعدما سجل صلاح هدفين في شباك الكونغو الديمقراطية ليقود الفراعنة للفوز بهدفين مقابل هدف ويقطع بطاقة الصعود رسميا إلى المونديال عن المجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية.

افتتح منتخب مصر التسجيل في الدقيقة 64 من اللقاء عن طريق محمد صلاح ولكن منتخب الكونغو سجل هدف التعادل في وقت قاتل في الدقيقة 87 من عمر اللقاء ولكن صلاح عاد مرة أخرى ليسجل هدف الفوز والتأهل إلى مونديال روسيا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، وخلفه منتخب أوغندا برصيد 8 نقاط في المركز الثاني، ثم غانا في المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط وأخيراً الكونغو بنقطة واحدة، وبالتالي تأهل الفراعنة إلى مونديال روسيا دون النظر عن نتيجة الجولة القادمة.