مضيفة طيران تفضح تصرفات المسافرين

القاهرة – «الجزيرة»:

نشرت مضيفة طيران، تدعى «شون كاثلين»، صورًا ومقاطع فيديو، على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، التي دشنتها خصيصًا لفضح تصرفات المسافرين، التي تحظى بمتابعة عشرات الآلاف حول العالم، وعلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و»تويتر» و»انستجرام»، تنشر المضيفة، صورًا وفيديوهات لركاب الطائرات وهم في أوضاع مختلفة، تحت اسم «Passenger Shaming».

وبحسب تلك الصور، يظهر الركاب في أحيان كثيرة في مواقف طريفة، وفي أخرى يمارسون أفعال شاذة، وفصلت «كاثلين»، من عملها، إلا أنها لا تزال ملتزمة بنشر تلك السلبيات التي يقوم بها المسافرون.

ويتابع «كاثلين»، على «فيس بوك»، حوالي نصف مليون متابع، بينما بتابعها على انستجرام 538 ألف متابع، والعدد في تزايد بشكل سريع، ووضع الحساب ضمن أفضل 100 حساب على انستجرام، وفقًا لتصنيف مجلة «رولينج ستون».

وبحسب ما نشرته صحيفة انترناشونال بيزنس تايمز، فإن المضيفة، تعرضت لتهديدات بالقتل، نظرًا لما تنشره من صور ومقاطع مصورة، إلا أن «كاثلين»، أكَّدت للصحيفة، أنه يصلها يوميًا 50 صورة على الأقل من رحلات جوية مختلفة حول العالم لتقوم بنشرها.

وتظهر الصور التي تنشرها المضيفة السابقة، ركابًا يضعون أقدامهم أعلى الكراسي، وصورًا أخرى لركاب يخلعون ملابسهم ويجلسون أو ينامون عرايا أثناء الرحلة، وفي مقاطع أخرى تنشرها «كاثلين»، يظهر فيها ركاب يتركون بقايا طعام وحفاضات أطفال والمناديل في أرضيات الطائرة، كما نشرت كاثلين، عبر حسابها على موقع «يوتيوب»، مقطعًا مصورًا لمشاجرة على متن إحدى الطائرات.