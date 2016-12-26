مطار أبوظبي يحتفل باليوم الوطني للمملكة

صحيفة الجزيرة أون لاين:

احتفل مطار أبوظبي الدولي باليوم الوطني السابع والثمانين المملكة برفع علم المملكة العربية السعودية على أحد أبراج المراقبة الجوية .وقالت وكالة الأنباء الإمارتية إن مطار أبو ظبي نظم العديد من الفعاليات بهذه المناسبة في أروقة المطار حيث تم استقبال القادمين من المملكة إلى أبوظبي بمدافع المياه التي تعد الأسلوب التقليدي في الترحاب في عالم الطيران فيما استمتع المسافرون القادمون والمغادرون إلى المملكة بالعرضة في صالات استلام الحقائب وصالة القادمون.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي عبد المجيد الخوري، إن هذه الاحتفالات التي شهدها مطار أبوظبي الدولي تعبر عن العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.