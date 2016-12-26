مع اقتراب الشتاء.. البروكلى أفضل وقاية ضد الأنفلونزا

صحيفة الجزيرة أون لاين:

موسم تغيير الفصول قد يؤدى إلى الإصابة ببعض الأمراض وأكثرها شيوعا الأنفلونزا، فعادة ما تسببها الميكروبات كالبكتيريا والفيروسات التى تؤثر على خلايا الدم مما يؤدى للإصابة بعدد من الأعراض، وعادة ما يتم نقل هذه الميكروبات عن طريق الهواء الملوث أو الأطعمة والماء، وفقا لما جاء فى تقرير نشره الموقع الهندى “بولد سكاى”.

وذكر التقرير بعض الأعراض الشائعة للأنفلونزا، وهى الحمى والتهاب الحلق وألم المفاصل والتعب والبرد والسعال واضطراب المعدة والإسهال، فمن الممكن التغلب على الأنفلونزا عن طريق نظام غذائى متوازن يحتوى على جميع العناصر الغذائية الأساسية مثل الكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات وهناك العديد من الفاكهة والخضراوات التى تحتوى على الكثير من الخصائص الطبية .

وفى هذا الصدد أظهرت دراسة بحثية أجريت فى المملكة المتحدة أن تناول البروكلى على البخار أو مطبوخ يمكن أن يساعد فى الحد من أعراض الانفلونزا فى حوالى 3 أيام، لأنه من الخضراوات الغنية بفيتامين ك وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة وكلها يمكن أن تساعد فى تعزيز جهاز المناعة ومحاربة العوامل المسببة للمرض.

وتابع أنه عندما تكون مصابا بالأنفلونزا فإن تناول البروكلى بشكل يومى يعمل كمضاد حيوى لعلاج الأمراض ويحد من أعراض الأنفلونزا .