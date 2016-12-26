مقتل خمسيني بعد صراع مع ثعبان طوله 3 أمتار

صحيفة الجزيرة أون لاين:

ذكرت وسائل إعلام تايلاندية اليوم الثلاثاء أن ثعبانا أسيرا من فصيلة البيثون طوله 3 أمتار قد اعتصر رجلاً في منزله شمالي تايلاند بينما كانت شقيقة الرجل تحاول إنقاذه.وأفادت صحيفة بانكوك بوست بأن الرجل 55 عاماً كان يحتفظ بالثعبان في جرة ترابية كبيرة أسفل منزله المرتفع عن الأرض في منطقة سوخوتاي 370 كيلومتراً تقريباً شمال العاصمة بانكوك. ووقع الحادث مساء أمس الاثنين بينما كان الضحية يحاول نقل البيثون من الجرة.

وأوضح التقرير بأن الرجل كان يمسك بسكين عندما توجه لنقل الثعبان. والتف الثعبان حول جسد صاحبه ورقبته، وعندما صرخ للاستنجاد، أسرعت شقيقته من الطابق الأعلى وسحبت البيثون من ذيله ، ولكن قبضة الثعبان كانت محكمة للغاية. وأمسك الجيران والأقارب أخيرا بالثعبان، الذي كان قد أصيب ببعض الجروح يفترض أنها من السكين التي كان الضحية يمسك بها.