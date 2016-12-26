ملاحقة جرم سماوي أضاء سماء القطب ووقع على الأرض

دبي – العربية.نت

يسارع خبراء فنلنديون لحساب مسار كرة نارية حارقة أضاءت السماء المعتمة في الشطر الفنلندي من #القطب_الشمالي لمدة خمس ثوان، وذلك في محاولة للعثور على الجرم السماوي.

وقال توماس كوهوت، المسؤول في قسم #الفيزياء بجامعة هلسنكي، إن الكرة النارية – التي يزعم أنها نيزك – التي سقطت الخميس، “تبدو واحدة من أكثر الأجسام لمعاناً”.

وأضاف كوهوت أن النيزك المزعوم تسبب في موجة انفجارية تشبه انفجاراً تسنت رؤيته من شمال النرويج وشبه جزيرة كولا الروسية.

وصرح كوهوت لوكالة “أسوشيتدبرس”، السبت، قائلاً “نعتقد أنه لم يتفتت ولكنه وصل إلى زاوية نائية في فنلندا”.

لكنه قال إن أي خطط للبحث عن النيزك المزعوم لا بد أن تواجه حقيقة مفادها أنه “لا يوجد لدينا حالياً كثير من ضوء النهار”، وبدقة، أربع ساعات فقط.