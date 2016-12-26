ملكة بريطانيا تبحث عن طاهٍ جديد.. توقع كم يكون أجره؟

العربية.نت – عماد البليك

تبحث ملكة بريطانيا أليزابيث الثانية عن طاهٍ جديد لتوظيفه في قصر باكنغهام للإشراف على تحضير وجبات الطعام الخاصة بها.

وللمفارقة وعلى الرغم من الدور المرموق المحاط به القصر وفخامته، فإن راتب الشيف دي بارتي لا يتجاوز 20604 جنيهات إسترلينية سنوياً (حوالي 27564 دولاراً أميركياً).

وسيكون مقر المرشح للعمل بقصر باكنغهام، رغم أنه قد يكلف بمهام سفر وعمل في القصور الملكية الأخرى عند الطلب.

وقد أعلن عن الوظيفة الشاغرة في موقع القصر على الإنترنت، ووصف الدور بأنه ليس عادياً، يقوم على استيعاب فن الطبخ، وقدرة على إعداد القوائم الكلاسيكية والمعاصرة لمجموعة واسعة من الأحداث والمناسبات، وفقا لأعلى المعايير.

وسوف يخضع المعين للتجربة على أن يعدل راتبه إذا ما أثبت كفاءة في العمل. ويحصل المعين على إجازة سنوية قدرها 33 يوماً مع الإجازات الثابتة.

وسيكون على الطاهي الجديد التأقلم مع فرق العمل واستيعاب الطقوس والمعايير الخاصة بمطابخ القصر. وقد أشار الإعلان إلى أنه: “كل يوم سيكون مختلفاً إذ سيكون هناك واجبات مختلفة في تحضير الغداء والعشاء”.

سيتم تعيين ديمي شيف دي بارتي المستأجرة والوجبات المقدمة، إذا كانوا على استعداد لقبول تعديل الراتب. كما يحصلون على بدل عطلة لمدة 33 يوما (بما في ذلك عطلات البنك).

وتضيف قائمة الوظائف: “العمل مع المكونات عالية الجودة والزملاء ذوي المهارات العالية، عليك تطوير المهارات التقنية المحددة، وتناوب من خلال جميع أقسام المطبخ”.

كل يوم سيكون مختلفاً. عليك إعداد حفلات الاستقبال والعشاء الدولة، وكذلك غداء الموظفين.