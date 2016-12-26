مليون مواطن ومواطنة يباشرون أعمالهم اليوم

«الجزيرة» – سلطان المواش:

يتوجه اليوم الأحد حوالي (1177824) مواطنا ومواطنة من موظفي الدولة في مختلف سلالم الرواتب المختلفة المعتمدة بالدولة في نظام الخدمة المدنية لمباشرة أعمالهم الوظيفية، عقب انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي استمرت لمدة 16 يوماً بحسب أنظمة ولوائح الإجازات في الخدمة المدنية، والتي تعتبر الإجازة الأخيرة الرسمية للعام المالي 1438هـ لكافة موظفي قطاعات الدولة.

ويتصدر موظفو التعليم من حيث أعداد العاملين بالدولة بحسب إحصائيات وزارة الخدمة المدنية للعاملين بالدولة حتى نهاية العام المالي 1438/1437هـ، وذلك بواقع (501495) موظفا وموظفة، ومن ثم في المرتبة الثانية الموظفون على سلم الرواتب العام بواقع (428414) موظفا وموظفة، ثم في المرتبة الثالثة موظفو القطاع الصحي بمجمل (108769) موظفا وموظفة، فيما تأتي بقية أعداد موظفي السلالم الأخرى لموظفي الدولة من مواطنين على النحو التالي: