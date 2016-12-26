منح أصحاب القيادة الآمنة خصمًا تأمينياً يصل إلى 15 في المائة

«الجزيرة» – الاقتصاد:

بدأ العمل بالتعميم الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي الذي تلتزم بموجبه شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات إطلاق حملة استثنائية ابتداءً من أمس، وحتى نهاية العام الجاري 2017، تمنح بموجبها الشركات خصم عدم وجود مطالبات لمدة سنة تراوح نسبته من 10 في المائة إلى 15 في المائة لجميع طالبي التأمين بنوعيه الشامل والإلزامي ممن لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة لتاريخ الطلب، أو لم يكونوا يستحقون الخصم لكون مركباتهم جديدة، أو لعدم امتلاكهم وثيقة تأمين سابقة، أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر.

وأكَّدت مؤسسة النقد أن الهدف من ذلك هو تشجيع القيادة الآمنة وتمكين أكبر عدد من طالبي التأمين من الاستفادة من خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات، وزيادة أكبر عدد ممكن من المؤمن لهم من خلال توفير أسعار تشجيعية مناسبة تلبي جميع فئات طالبي التأمين.

ودعت المؤسسة جميع المواطنين والمقيمين المستحقين لهذا الخصم إلى الاستفادة من هذه الحملة الاستثنائية التي تنتهي بنهاية العام الجاري 2017 والمبادرة بالتأمين على مركباتهم، وفي حال عدم تجاوب أي من شركات التأمين في تقديم الخصم المستحق، يمكنهم تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقعها على الإنترنت أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.