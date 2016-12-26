منزل في لندن بأقل من 3 دولارات.. وهذه هي طريقة البيع

لندن – العربية نت

عرضت مواطنة بريطانية منزلها المكون من غرفتين وصالة في قلب مدينة #لندن للبيع مقابل 2 جنيه استرليني (2.65 دولار أميركي)، وذلك بعد أن عجزت صاحبة المنزل عن بيعه بسعره الطبيعي الذي يزيد عن رُبع مليون جنيه.

وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة “إيفننج ستاندرد” البريطانية فان المنزل يقع على بعد دقيقتين فقط عن نهر التايمز في جنوب شرق لندن، وهو مكون من غرفتي نوم وصالة وقيمته السوقية لا تقل عن 285 ألف جنيه استرليني.

أما طريقة وكيفية #بيع_المنزل مقابل 2 جنيه استرليني فتمت بعد أن فشلت صاحبة المنزل في الحصول على مشتري مناسب له، وبعد أن تعبت من شركات الوساطة العقارية، فما كان منها إلا أن #ابتكرت_طريقة_فريدة في بيع المنزل حيث أسست موقعاً الكترونياً خاصاً طرحت فيه المنزل للبيع مقابل تذكرة قيمتها 2 جنيه استرليني على أن تقوم بإجراء#قرعة بين المشاركين بعد أن تجمع المبلغ المطلوب ومن ثم يؤول المنزل إلى صاحب الحظ، وبذلك فان البائعة تكون قد حصدت المبلغ المطلوب مقابل المنزل أما المشتري فحصل على منزله مقابل 2 جنيه استرليني فقط هي قيمة التذكرة التي تؤهله الدخول في السحب.

وقالت صاحبة المنزل التي لم تكشف عن اسمها الكامل إنها “تعبت من شركات الوساطة العقارية التي خفضت سعر المنزل” فقررت بيعه بطريقتها الخاصة من خلال الانترنت.

وكتبت البائعة التي اكتفت بالتعريف على نفسها باسم السيدة بيج إن “المنزل يقع بالقرب من رويال أرسنال، ويبعد دقيقتين عن نهر التايمز، ونحو 15 دقيقة مشي عن محطة القطار ومركز المنطقة”.

ويشتمل المنزل على مطبخ وحمام جديدين، إضافة إلى حديقة منزلية، كما أن الصور المنشورة للمنزل تشير إلى أنه بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يشار إلى أن عملية بيع مشابهة تم تسجيلها في #بريطانيا في شهر أيار/ مايو الماضي لمنزل تبلغ قيمته السوقية 1.2 مليون جنيه استرليني، حيث طرح صاحبه تذاكر للقرعة بقيمة خمسة جنيهات إسترلينية للواحدة بهدف جمع ثمن المنزل ومن ثم التنازل عنه بالقرعة لأحد حاملي التذاكر المصدرة بخصوصه.