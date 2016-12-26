موتورولا توفر ميزة مثيرة للإعجاب بهاتفها الجديد

صحيفة الجزيرة أون لاين:

طرحت شركة “موتورولا”، هاتفها الذكي الأحدث، بشكل رسمي، مؤخرا، وأبرز ميزة حملها الجهاز وأثار بها إعجابا، كون شاشته غير قابلة للكسر.

وبحسب ما نقل موقع “بزنس إنسايدر”، فإن هاتف “Moto Z2″،لا يختلف في باقي وظائفه، عن هواتف أخرى ذكية مثل “سامسونغ غالاكسي إس 8” أو “إتش تي سي يو 11”.

وتشكل كسور الشاشة إحدى المشكلات الكبرى لمستخدمي الهواتف الذكية، في الوقت الحالي، ويتطلب إصلاحها في بعض الأحيان مبالغ مالية كبيرة.

ويصل حجم شاشة “الأموليد” في هاتف موتورولا الجديد إلى 5.5 بوصة، فيما تبلغ دقته 2560 * 1440، مما يعني أن الهاتف الجديد ستكون ألوانه براقة أكثر من هواتف مثل آيفون.

وجرى تزويد الهاتف بعدستي كاميرا في الخلف بـ12 ميغابيكسل، فضلا عن كاميرا أمامية بـ5 ميغابيكسل لالتقاط صور السيلفي.