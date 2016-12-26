موعد جديد يجمع الهلال والنصر في قمة الرياض بحثاً عن النهائي

الجزيرة – عمار العمار:

قمة كروية وديربي منتظر يجمع الغريمين التقليديين قطبا الرياض الهلال والنصر مساء اليوم الاثنين في مباراة سيتحدد من خلالها المتأهل الأول لنهائي مسابقة كأس ولي العهد حيث يلتقي الفريقان في نصف نهائي كأس ولي العهد بعدما نجحا في تخطي منافسيهما في الأدوار التمهيدية، وسيقام اللقاء على أستاد الملك فهد الدولي بالرياض في تمام الساعة 7.50..

الفريق الهلالي الطرف الأول وبطل أبطال المسابقة يأمل في الوصول لنهائي المسابقة للمرة السابعة عشرة كرقم تاريخي كما أنه يحمل الرقم التاريخي في سجل أبطال المسابقة بـ13 لقباً، وجاء وصول الفريق الهلالي بعدما جنبته القرعة اللعب في دور الـ32 ليلعب مباشرة بدور الستة عشر وتخطى الرائد بنتيجة 2/1 ليقابل الشباب بدور الثمانية ويتخطاه أيضاً بهدفين نظيفين..

الأزرق الهلالي هذا الموسم يأمل في مواصلة منافسته على كل البطولات كما هي عادته ولازال في صدارة ترتيب الدوري بعدما تخطى الباطن في المباراة الماضية في دوري جميل بهدفين للاشيء ويعيش أفضل أوقاته الفنية منذ زمن بالتجانس الكبير والجاهزية المثلى لكافة لاعبيه الأساسيين والبدلاء، وسيلعب مساء اليوم بهدف الوصول للنهائي ليؤكد أنه الرقم الصعب في البطولات السعودية كضلع ثابت في كافة المنافسات وليحصد أول ألقابه هذا العام بعدما خسر كأس السوبر لصالح الأهلي في بداية الموسم بركلات الترجيح، وستكون الطريقة الهلالية كالمعتاد 4-2-3-1 يعززها التألق اللافت للاعبيه وحضورهم الذهني الكبير مع قدرة مدربه دياز على قراءة المباريات بشكل دقيق، ويبرز في الصفوف الهلالية كل من المتألق نواف العابد وهدافه البرازيلي ليو بوناتيني وسلمان الفرج ومحمد البريك وقائد الدفاع أسامة هوساوي وياسر الشهراني وعبدالملك الخيبري.

في الجهة المقابلة يدخل الفريق النصراوي بعد غيابه عن تحقيق الألقاب في الموسم الماضي بعد موسمين حصد خلالهما ثلاثة ألقاب ويأمل في أن تكون عودته بالوصول للنهائي من خلال بوابة غريمه التقليدي الهلال، وكان الفريق قد وصل لهذه المباراة بفوزه على النجوم بدور الـ32 بنتيجة 3/0 ثم تخطى الوطني بدور الثمانية بنتيجة 3/1 قبل أن يقصي الوحدة من دور الثمانية بالفوز بهدف للاشيء وضرب موعداً كبيراً مع الهلال يتطلع من خلاله لكبح جماح التفوق الهلالي والوصول للنهائي السابع له في المسابقة على مر تاريخه، وسيلعب الفريق النصراوي بتحفظ كبير في الدفاع كما حدث في لقاء الفريقين في الدوري والذي انتهى بهدف لمثله وذلك نظراً للفارق الكبير فنياًً إضافة إلى الغيابات المؤثرة في وسط الملعب وسيطبق الفريق الأصفر طريقة 4-5-1 بهدف سد الثغرات المؤدية لمرماه والعمل بشكل كبير على استغلال الهجمات المرتدة في محاولة لخطف هدف، وكان الفريق قد نجح في آخر مبارياته في الدوري في الفوز على الفتح بهدفين لهدف وواصل تمسكه بالمنافسة على صدارة الدوري، ويبرز في صفوف الفريق النصراوي كل من أيالا وتوماسوف إلى جانب أحمد الفريدي وخالد الغامدي وعمر هوساوي.