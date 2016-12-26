نامت مجرد ممرضة.. واستفاقت مع أكبر جائزة بتاريخ أميركا

العربية.نت – وكالات

لم تكن مايفيس وانسزيك لتتخيل أن حياتها كممرضة في مستشفى ستنفلب رأساً على عقب بجرد ضربة حظ. ففي مساء الأربعاء لعب الحظ لصالح تلك الممرضة البالغة من العمر 53 عاماً التي كان أقصى طموحها أن تصل إلى التعاقد لتستمتع قليلاً .

في تلك الأمسية بالذات وساعة اعلان الرقم الوحيد الفائز بأكبر جائزة في تاريخ الولايات المتحدة في لعبة الياناصيب “باوربول جاكبوت)، تغير مصيرها دون أن تعي.

وفي صباح الخميس كانت مايفيس سعيدة الحظ التي كسبت 758 مليون دولار.

وكانت السيدة التي اشترت الورقة من احدى المحطات في ماساتشوسس، اختارت الأرقام بناء على أعياد ميلاد أفراد عائلتها، وهي أم لولدين.

أما ما الذي ستفعله بعد تلك “المفاجأة” الرائعة؟ فالجواب سهل بالنسبة لها، فقد اختارت في البداية أن تترك عملها في الحال وإن كانت أمضت فيه عشرات السنين، وأن تسافر في رحلة حول العالم وتستمتع بالقليل القليل من الأموال التي كسبتها!

يانصيب

يشار إلى أن الجائزة الضخمة قدرها 758 مليونا و700 ألف دولار، وهي أكبر جائزة تربحها قسيمة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة. وجاء على حساب هيئة اليانصيب الأميركي “باروبول يو أي إيه” على موقع “تويتر” أن “الجائزة الكبرى البالغ قدرها 758 مليونا و700 ألف دولار كانت من نصيب قسيمة واحدة سُجّلت في ولاية ماساتشوستس، وهي أكبر جائزة تفوز بها قسيمة واحدة”.

وأمام الفائز سنة ليتقدم بقسيمته ليحصل على الجائزة. لكنه أمام احتمالين: إما أن يتقاضى المبلغ بالتقسيط على 30 عاماً فيكون المبلغ كاملاً، وإما أن يحصل على الجائزة دفعة واحدة لكنها في هذه الحالة تنخفض إلى 480 مليونا و500 ألف دولار.

وعادة ما يفضّل الفائزون بالجوائز الكبرى أخذها دفعة واحدة، تماماً كما قررت مايفيس.