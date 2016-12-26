نصائح طبية إلى الحاج

جريدة الرياض – رحاب الرميح

حتى يؤدي الحاج فريضته بيسر وسهولة لا بد أن يتبع بعضاً من الإرشادات الصحية حتى تقيه من بعض الأمراض ويستطيع التحكم فيها وحتى يصل الحاج إلى حالة من الانسجام والاستقرار البدني والنفسي والاجتماعي تمكنه من ممارسة نشاطة اليومي على الوجة المطلوب الطبيعي.

وحذرت الصيدلانية مرام الرشيدي الحجاج الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل القلب أو السكر أو الربو أن يحرصوا على حمل أدويتهم في شنطة اليد وليس شنطة السفر، حتى لا تتعرض للكسر أو يتأخرون في أخذ الدواء في وقته، أو فسادها لسوء تخزينها، والواجب أخذها في وقت معين والتأكد من صلاحية الدواء، ويجب تلقي اللقاحات للحج قبل السفر بعشرة أيام على الأقل، بالإضافة لاستشارة الطبيب في نوع اللقاحات المناسبة للأطفال قبل الحج، ولا بد من أخذ كمامات طبية وواقي شمس ومظلة وإسعافات أولية، وعلى السيدات الحوامل وكبار السن طلب النصيحة الطبية قبل السفر للحج.

كما دعت الرشيدي الحجاج أثناء ممارسة الشعائر إلى عدم أكل طعام غير مطهي جيداً، وعدم الشراء من الباعة الجائلين فقد تكون ناقلة للجراثيم، ويفضل شرب المياة والعصائر المعبأة في عبوات مغلقة لتجنب عدوى الجهاز الهضمي، وإذا تعرض الحاج لا سمح الله لوعكة صحية أثناء تواجده في الحج مثل آلام البطن بأنواعها فعليه مراجعة أقرب عيادة لأخذ العلاج المناسب.