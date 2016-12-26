نظام جديد لمراقبة الجلوكوز دون الحاجة لقلم الأنسولين

صحيفة الجزيرة أون لاين:

وافقت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية على أول نظام مراقبة منتظمة للجلوكوز يمكن استخدامه من قبل البالغين دون معايرة عن طريق الإصبع. ويستخدم نظام مراقبة الجلوكوز “فريستيل ليبر فلاش” سلك استشعار صغير تحت سطح الجلد الذي يراقب باستمرار مستويات السكر في الدم، ليتم إرسال البيانات عبر الهاتف المحمول لتمكن الطبيب من تحديد مستويات الجلوكوز والاتجاهات لمرضى السكر.

وقال دونالد سانت بيير، المدير المساعد لمكتب التشخيص في المختبر والصحة الإشعاعية “تهتم إدارة الأغذية والدواء الأمريكية، دائما بالتكنولوجيات الجديدة التي يمكن أن تساعد في جعل رعاية الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكر أسهل وأسهل”، وذلك وفقا لما ذكره نائب مدير تقييم المنتجات الجديدة في مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية في إدارة الأغذية والدواء في بيان صحفي.

وتتطلب أنظمة معايرة الجلوكوز في الدم الحالية، استخدام الإصبع، وهذا يعني أن الجهاز الجديد قد يجعل الحياة أقل ألما بالنسبة لنحو 29 مليون شخص في الولايات المتحدة تم تشخيصهم بمرض السكر.

وقامت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية من دراسة سريرية للكبار، مع مرض السكر، وقراءات مقارنة الجلوكوز في الدم من قبل فريستيل ليبر فلاش، والقراءات التي تم الحصول عليها من قبل أساليب المختبر القياسية المستخدمة لتحليل مستويات السكر في الدم، وعقب ذلك وافقت الوكالة على الجهاز للاستخدام.