نقص فيتامين (د) يزيد خطر فشل وظائف القلب بين كبار السن

صحيفة الجزيرة أون لاين:

حذرت دراسة طبية من مخاطر نقص فيتامين”د” في النظام الغذائي لكبار السن، لدوره في زيادة مخاطر بمعدل 12.2 مرة فرص الإصابة بفضل وظائف القلب بين كبار السن؛ خاصة الرجال. ووفقا للباحثين في جامعة واشنطن، فإن ارتفاع خطر فشل القلب في أكثر من نصف الأفراد الأكبر سنا، مرتبط بشكل كبير مع نقص فيتامين (د).

وشملت الدراسة تحليلا للسجلات الطبية لـ137 شخصا في البرازيل من البالغين من العمر 60 سنة فما فوق، وكشفت النتائج – المنشورة بمجلة “أمراض القلب” – أن زيادة خطر الإصابة بفشل القلب أعلى لدى الرجال، والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، والذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب.