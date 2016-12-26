نمر فر من السيرك ليتجول بباريس.. فكانت نهايته مأساوية

العربية نت – باريس – وكالات

فرّ نمر من سيرك بالعاصمة الفرنسية #باريس و تجول في الشوارع “لبعض الوقت” قبل أن يتم قتله، بحسب شرطة باريس.

أحد هذه النمور الثلاثة هرب.. وقتل في شوارع باريس

وقالت الشرطة إن بعضا من موظفي #السيرك “حيدوا” النمر بالقرب من جسر على نهر السين، على بعد نحو كيلومترين اثنين من برج إيفل.

وكتبت الشرطة في تغريدة إن “الخطر انتهى” إلى جانب صورة تعبيرية لنمر.

وأكد مسؤول بالشرطة، والذي اشترط التكتم على هويته، أن #النمر كان طليقا “لبعض الوقت” الجمعة، لكنه قال إنه لم ترد أي تقارير عن إصابات أو خسائر بشرية.

جثة النمر المقتول

ونشر سكان “الدائرة 15” من باريس الذي تجول فيها النمر صورا لجثة #الحيوان_المفترس على وسائل التواصل الاجتماعي وأعرب كثيرون عن غضبهم لقتله.